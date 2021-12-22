Anadolu Efes, Kızılyıldız’ı son topta devirdi!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini 84-83 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde üst üste 3, toplamda ise 9. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 10. kez mağlup oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Pleis, Beaubois ve Anderson'un etkili mücadelesiyle ilk periyodu 31-21 üstün geçti.

İkinci periyodun ilk bölümünde hücumda tutuk kalan Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız mts, 14. dakikada farkı 1 sayıya (31-30) indirdi. Savunmada da yeterli sertliği gösteremeyen lacivert-beyazlı takım karşısında Lazic ve Wolters ile etkili olmaya devam eden Sırp ekibi, üstünlüğü ele geçirerek soyunma odasına 46-43 önde gitti.