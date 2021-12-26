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Giriş Tarihi: 26.12.2021 14:15

Los Angeles Clippers'ta Paul George 3-4 hafta yok

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Los Angeles Clippers’ta Paul George 3-4 hafta yok

NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 6 Aralık'taki Portland Trail Blazers maçında sağ dirseğinde yaşanan burkulma sebebiyle üst üste 5 karşılaşma kaçırmasının ardından 20 Aralık'ta formasına kavuşan George'un, bir süre dinlenmesi gerekecek.

Sağ dirsek yan bağlarında yırtık tespit edilen 31 yaşındaki basketbolcunun durumu, 3 ila 4 hafta sonra yeniden değerlendirilecek. Kariyerinde 7 kez all-star seçilen George, bu sezon 24,7 sayı, 7,1 ribaunt, 5,5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Clippers, 17 galibiyet ve 15 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 5. sırasında yer alıyor.

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Los Angeles Clippers'ta Paul George 3-4 hafta yok
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