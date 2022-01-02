Curry rekor kırdı Golden State Warriors kazandı

Sezonun 28. galibiyetine ulaşan Warriors'ta mücadeleyi 28 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu olan Curry, yeni bir rekora imza attı.

NBA tarihinde en fazla isabetli üç sayılık atış rekorunu daha önce kıran 33 yaşındaki oyuncu, üst üste 158. maçında üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bularak kendisine ait 157 maçlık rekoru geliştirdi. Andrew Wiggins 25 sayı, Otto Porter 20 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt, Andre Iguodala 12 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden 26 galibiyetli Jazz'de Rudy Gobert 20 sayı ve 19 ribaunt, Donovan Mitchell 20 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic 20 sayı ve 6 ribaunt, Jordan Clarkson 20 sayıyla mücadele etti.