Philadelphia 76ers, Joel Embiid’in 50 sayısıyla Orlando Magic’i devirdi

NIKOLA JOKIC'TEN KAZANDIRAN TRIPLE-DOUBLE

Batı Konferansı temsilcilerinin büyük çekişme içinde geçen ve normal süresi 114-114 eşitlikle sona eren mücadelesinde, Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in üstün performansının yardımıyla Los Angeles Clippers'ı uzatma sonunda 130-128 mağlup etti. Sezonun 23. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta Jokic 49 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı. 26 yaşındaki Sırp oyuncu, üçlü çift haneli sayılara ulaşmasını sağlayan son asistini, maçın bitimine 1,7 saniye kala gerçekleştirerek galibiyete büyük katkı sağladı.

Nuggets'a galibiyeti getiren son sayıyı atan Aaron Gordon 28 sayı, Monte Morris ise 19 sayı, 9'ar ribaunt ve asistle oynadı. Bu sezon 24. kez kaybeden Clippers'ta Ivica Zubac 32 sayı ve 10 ribaunt, Reggie Jackson 28 sayı ve 12 asist ile double-double yapsa da galibiyete yetmedi.