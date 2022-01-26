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Giriş Tarihi: 26.1.2022 11:35

Furkan Korkmaz 13 sayı attı 76ers kazandı

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Furkan Korkmaz 13 sayı attı 76ers kazandı

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans ile karşı karşıya geldi. Furkan Korkmaz'ın 13 sayı attığı müsabakayı Philadelphia 76ers, 117-107 kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayı attığı New Orleans Pelicans maçını 117-107 kazandı.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, Joel Embiid'in 42 sayı, 14 ribaunt, 4 blok, Tobias Harris'in de 33 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı maçta Pelicans'ı mağlup etti.

Ev sahibi 76ers'ın all-star pivotu Embiid, üst üste 4. kez 35 sayı ve 10 ribaunt barajlarını geçti. Sahaya ilk 5'te çıkan Furkan Korkmaz ise 13 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Pelicans'ta Nickeil Alexander-Walker'ın 31 sayı, 5 asist ve Willy Hernangomez'in 29 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın evinde San Antonio Spurs'e 134-104 yenildiği karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla tamamladı.

CLİPPERS, WİZARDS KARŞISINDA 35 SAYILIK FARKI ERİTTİ

Washington Wizards'ın Los Angeles Clippers'ı ağırladığı mücadelede, lig tarihinin en büyük geri dönüşlerinden biri yaşandı. Wizards'ın farkı 35 sayıya kadar çıkarmasına, son 25 saniyeye de 114-107 önde girmesine rağmen kazanan taraf, 116-115'lik skorla Clippers oldu.

Bitime 1.9 saniye kala üç sayı çizgisinin gerisinden denediği şut basket faulle sonuçlanan Clipperslı Luke Kennard, son 9 saniyeye 7 sayı sıkıştırdı.

Clippers'ın bu galibiyeti, anlık istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1996-1997 sezonundan itibaren NBA'deki 2. en büyük geri dönüş olarak kayıtlara geçti. İlk sırada, 1996'da Denver Nuggets'ı 36 sayı geriden gelip yenen Utah Jazz bulunuyor.

Clippers'ta Kennard 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Amir Coffey 29 sayı, 5 ribauntla oynadı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta ise 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Bradley Beal ve 19 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Kyle Kuzma öne çıktı.

LAKERS, DAVİS'İN SAHALARA DÖNDÜĞÜ MAÇTA NETS'İ YENDİ

Los Angeles Lakers, LeBron James'in 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmalık performansı sayesinde Brooklyn Nets deplasmanından 106-96 galip ayrıldı.

Lakers'ta Malik Monk 22 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Dizindeki sakatlık nedeniyle 17 maç kaçıran Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, 8 sayı, 4 blokla parkelere döndü.

Nets'in all-star oyun kurucusu James Harden 33 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 125-113

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 115-116

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 105-110

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 117-107

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 96-106

Boston Celtics-Sacramento Kings: 128-75

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 104-134

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 130-92

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 107-109

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