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Giriş Tarihi: 13.2.2022 18:25

Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu!

AA
Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Basket, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 76-71 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Basket, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 76-71 yendi.

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: 76 - BEŞİKTAŞ ICRYPX: 71

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Ali Köseoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 21, Emircan Koşut 8, Serkan Menteşe, Ali İhsan Paçacı, Altan Erol, German 20, Lomazs 3, Hakan Yapar 16, Thomas Akyazılı, Sestina 8

Beşiktaş Icrypex: Lawson 7, Jefferson 9, Ercan Osmani 7, Furkan Haltalı 16, Egehan Arna 15, Reaves 1, Siphai 16

1. Periyot: 17-14

Devre: 37-33

3. Periyot: 55-54

5 faulle çıkanlar: 37.05 Lomazs (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 21.01 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex)

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Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu!
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