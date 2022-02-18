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Giriş Tarihi: 18.2.2022 17:06

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia Milwaukee'yi mağlup etti!

AA
Furkan Korkmaz’lı Philadelphia Milwaukee’yi mağlup etti!

NBA'de All-Star'a sayılı günler kala normal sezonda heyecan devam ediyor. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın da 13 sayı kaydettiği maçta Philadelphia Sixers evinde Milwaukee'yi 123-120 mağlup etmeyi başardı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Sixers, deplasmanda Bucks'ı üç sayı farkla yenerek bu sezon 35. galibiyetini elde etti.

Joel Embiid, 42 sayı, 14 ribaunt, 5 asistlik performansıyla konuk takımın galibiyetinde önemli rol oynarken, kenardan gelerek 30 dakika süre alan Furkan Korkmaz 13 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik katkı sağladı.

Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Jrue Holiday 24, Khris Middleton 19 sayı kaydetti.

HEAT, HORNETS'İ UZATMADA YIKTI

Doğu Konferansı lideri Miami Heat, normal süresi 87-87 sona eren maçta Charlotte Hornets'i 111-107 yendi.

Kyle Lowry'nin 25 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Heat'te, Bam Adebayo 15 sayı, 13 ribaunt, Jimmy Butler, 15 sayı, 10 ribaunt, P.J. Tucker 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Heat'te 14 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 10 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.

Hornets'ta Miles Bridges'in 29 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. LaMelo Ball, 14 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple double" yaptı.

Gecenin diğer mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 142-111 mağlup oldu.

Maçta 14 dakika süre alan milli basketbolcu, 4 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 1 blokla oynadı.

- SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Miami Heat: 107-111 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 103-117

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 118-125

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 120-123

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 142-111

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Furkan Korkmaz'lı Philadelphia Milwaukee'yi mağlup etti!
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