Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ukrayna - İspanya maçı güvenlik endişesiyle ertelendi!
Giriş Tarihi: 22.2.2022 13:45 Son Güncelleme: 22.2.2022 13:45

Ukrayna - İspanya maçı güvenlik endişesiyle ertelendi!

AA
Ukrayna - İspanya maçı güvenlik endişesiyle ertelendi!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Ukrayna ile İspanya arasında Kiev'de oynanması planlanan 2023 FIBA Erkekler Dünya Kupası eleme maçının güvenlik kaynaklı sebeplerle ertelendiğini açıkladı.

Ukrayna Basketbol Federasyonunun (FBU) açıklamasında, iki takım arasında 27 Şubat'ta yapılması gereken 4. hafta maçının, FIBA tarafından temmuzda oynanmasına karar verildiği belirtildi.

FIBA'nın 7 tarafsız saha seçeneği sunmasına karşın FBU tarafından müsabakanın Kiev'de oynanması görüşünün savunulduğu ifade edildi.

İspanya Milli Takımı'nın ise Kiev'e gitmeye sıcak bakmaması üzerine karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Müsabakanın planlandığı gibi Kiev'de oynanacağı, kesin tarihin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

G Grubu'nda ikide iki yapan İspanya, bir galibiyete sahip Ukrayna'yı üçüncü hafta maçında ağırlayacak. İki takım arasındaki karşılaşma, 24 Şubat'ta Cordoba kentinde oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor
Haydar Dümen'in mirası hiç tanımadıklarına kaldı! 100 milyonluk kayıp miras!
SON DAKİKA: Putin emri vermişti! Rusya Ukrayna'ya böyle girdi! Donbass'tan ilk görüntüler geldi...
Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anne: ‘Oğlumun kolu kanadı kırıldı’
Son dakika haberi | Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili BM'den flaş açıklama: Ne pahasına olursa olsun engellenmeli
Salgınla mücadelede yeni dönem! Açık alanlarda maske yasağına veda vakti
Son dakika: Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı! Avrupa'dan peş peşe tepkiler: Dünya düzenini tamamen değiştirecek
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen ceza onandı
Atatürk'ün kazanamadığı tek savaş! Bulgar kızı ile yaşadığı hüzün dolu aşk film oluyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna - İspanya maçı güvenlik endişesiyle ertelendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA