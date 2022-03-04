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Giriş Tarihi: 4.3.2022 14:20 Son Güncelleme: 4.3.2022 15:12

Euroleague, Final Four’un Berlin’den alındığını açıkladı! Final Four’un yeni yeri…

Euroleague, Final Four’un Berlin’den alındığını açıkladı! Final Four’un yeni yeri…

THY Euroleague, 2022 Final Four müsabakalarının korona virüs önlemlerinden dolayı Berlin’den alınmasına karar verdi.

Berlin'de yapılması planlanan 2022 Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un Belgrad'da yapılmasına karar verdi. Final Four tarihleri de değiştirildi, yarı finaller 19 Mayıs Perşembe günü 18:00 CEST ve 21:00 CEST'de oynanacak, üçüncülük maçı ve şampiyonluk maçı ise 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Sırasıyla 16:00 CEST ve 19:00 CEST.

Euroleague Basketball ve AEG, mevcut pandemi durumu ve Almanya'nın başkentinde uygulanan sağlık önlemlerine dayanarak Final Four'un Berlin'de düzenlenmesini ertelemeyi kabul etti.

Karar, EuroLeague taraftarlarına etkinliğe yerinde katılmak için en olası fırsatı verirken, aynı zamanda katılan oyuncuların Final Four şehrine erişimini garanti etmek amacıyla alındı. Almanya'nın sağlık önlemleri uzatılırsa, çok sayıda taraftarın Final Four'a katılmasına izin vermeyecek ve hatta bazı sporcuların katılmasını engelleyebilir.

EUROLEAGUE'İN AÇIKLAMASI

"Uzun bir müzakereden sonra, taraftarlarımız ve oyuncularımız için en iyi karar olduğunu düşündüğümüz şeyi aldık. Ana hedefimiz, rekabetin bütünlüğüne saygı duymak ve tüm paydaşlarımız için belirsizliği azaltmak. Herhangi bir hükümetin onayladığı önlemleri anlamış olsak bile COVID-19'un etkisini en aza indirmek için oyuncularımızın Final Four'a katılımını riske atamazdık"

"Öte yandan bu sadece bir erteleme olacak ve Berlin'e dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu anda basketbolla otomatik olarak özdeşleşen bir şehir olan Belgrad'dan daha iyi bir alternatif isteyemezdik. Sırbistan'a teşekkür etmek istiyorum. Hükümet ve Belgrad Belediyesi bizi karşıladıkları için ve hepimiz, Mayıs ayının bir sonraki hafta sonu boyunca, pandemi durumunun hepimizin bir kez daha heyecan verici bir Final Four'un keyfini çıkarmasına izin vereceğini umuyoruz."

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Euroleague, Final Four’un Berlin’den alındığını açıkladı! Final Four’un yeni yeri…
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