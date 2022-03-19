Anadolu Efes deplasmanda Darüşşafaka’ya boyun eğdi!

İkinci yarıya oyun kurucuları Caupain ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili performansıyla başlayan Darüşşafaka, 24. dakikada Pineiro'nun üç sayılık atışıyla öne geçti: 54-53. İki takımın da savunma sertliğini artırdığı, oldukça gergin geçen ve sayı bulmakta zorlandığı periyodu ev sahibi ekip 65-59 önde geçti.

Son çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka, 32. dakikada Selim Şav'ın isabetiyle farkı çift hanelere yükseltti: 69-59. Yeşil-siyahlılar, özellikle Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden basketleriyle etkili oldu. Beaubois'nın üst üste bulduğu üçlüklerle 39. dakikada Anadolu Efes farkı 2 sayıya çekti: 79-77. Darüşşafaka, karşılıklı basketlerle devam eden maçın bitimine 9 saniye kala 81-80 üstünlüğünü korurken, Anadolu Efes 4 saniye kala Pineiro'ya faul yaptı.