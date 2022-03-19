Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş’ı devirdi!

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Beko 14-10 üstün tamamladı. Beşiktaş Icrypex, ilk çeyreğin bitimine 2 dakika kala Kenan Sipahi'nin pota altı sayısıyla maçta ilk kez öne geçti. İlk periyot, 19-19 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte iki takım da boyalı alanı zorlayarak sayılar üretti. Siyah-beyazlılarda Jefferson'ın etkili oyununa De Colo ile cevap veren Fenerbahçe Beko, 18. dakikada Şehmus Hazer'in üç sayılık atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 42-32. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 17 sayı farkla (51-34) üstün gitti.