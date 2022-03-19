Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş’ı devirdi!

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Beko 14-10 üstün tamamladı. Beşiktaş Icrypex, ilk çeyreğin bitimine 2 dakika kala Kenan Sipahi'nin pota altı sayısıyla maçta ilk kez öne geçti. İlk periyot, 19-19 eşitlikle sona erdi.
İkinci çeyrekte iki takım da boyalı alanı zorlayarak sayılar üretti. Siyah-beyazlılarda Jefferson'ın etkili oyununa De Colo ile cevap veren Fenerbahçe Beko, 18. dakikada Şehmus Hazer'in üç sayılık atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 42-32. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 17 sayı farkla (51-34) üstün gitti.
Müsabakanın 3. çeyreğinde üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında hızlı hücumlarla sayılar üreten Beşiktaş Icrypex, 27. dakikada farkı tek hanelere çekti: 59-50. Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlarıyla rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 69-57 üstün girdi.
Son periyot karşılıklı basketlerle geçerken rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 90-81 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da De Colo 24 sayıyla en skorer isim olurken, Şehmus Hazer 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Beşiktaş Icrypex'te ise Kenan Sipahi ve Jefferson 23'er sayı kaydetti.
FENERBAHÇE BEKO: 90 - BEŞİKTAŞ ICRYPEX: 81
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin
Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Şehmus Hazer 18, Metecan Birsen, Floyd 5, Booker 10, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar
Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 23, Jefferson 23, Kerem Kuthan Konan 8, Furkan Haltalı 16, Lawson 5, Reaves 2, Ercan Osmani 2, Yağız Aksu, Whitehead, Egehan Arna 2
1. Periyot: 19-19
Devre: 51-34
3. Periyot: 69-57
Beş faulle çıkan: 39.50 Jefferson (Beşiktaş Icrypex)