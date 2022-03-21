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Giriş Tarihi: 21.3.2022 17:59 Son Güncelleme: 21.3.2022 18:01

NBA yıldızı Jamal Crawford basketbola veda etti!

AA
NBA yıldızı Jamal Crawford basketbola veda etti!

ABD'li yıldız basketbolcu Jamal Crawford, parkelere veda ettiğini duyurdu. 42 yaşındaki guard, kariyeri boyunca 3 kez "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazandı.

Jamal Crawford, Twitter hesabından, "Oyuna elveda. Teşekkürler basketbol. Her şeyi sana borçluyum." paylaşımı yaptı. 42 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca üç kez (2010, 2014, 2016) "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazandı.

2000'den beri NBA'de oynayan Crawford, 14,6 sayı, 2,2 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı. Crawford, NBA kariyeri boyunca Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets formaları giydi.

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NBA yıldızı Jamal Crawford basketbola veda etti!
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