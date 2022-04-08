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Giriş Tarihi: 8.4.2022 22:29 Son Güncelleme: 8.4.2022 22:36

Fenerbahçe Beko, Euroleague'e mağlubiyetle nokta koydu!

AA
Fenerbahçe Beko, Euroleague’e mağlubiyetle nokta koydu!

THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 62-59 mağlup oldu. Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının ihraç edildiği sezonu 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle tamamladı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında savunma yapmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada 14-7 geriye düştü. Kalan 4 dakikada daha iyi savunma ve hücum yapan sarı-lacivertli takım, ilk çeyrek sonunda farkı 2 sayıya indirmeyi başardı: 20-22. Fenerbahçe Beko, 2. periyotta Vesely ile oyuna ortak olmaya çalıştı. Papapetrou'nun 15 sayısına engel olamayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-32 geride gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan ve 4 dakikaya yakın süre sayı yemeyen Fenerbahçe Beko, 2 sayı bulabildi. Alan savunmasıyla pota altında rakibine şut imkanı vermeyen sarı-lacivertli takım, Vesely ile bulduğu basketle periyodun son dakikasında 45-44 öne geçti. İyi savunmasını sürdüren Fenerbahçe Beko, 6 sayı yediği 3. periyodu 49-44 önde tamamladı.

Son periyodun başında Floyd'u boyalı alanda etkili kullanan ve savunma ribautlarını toplayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada farkı 8 sayıya (56-48) çıkardı. Rakibin alan savunması karşısında zorlanan sarı-lacivertli takım, Papapetrou'nun basketine engel olamayınca konuk ekip 39. dakikada 59-58 öne geçti. Vesely ile son dakika içinde bir sayı bulan sarı-lacivertli takım 59-59 beraberliği sağladı. Henry ile üç sayılık atıştan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, Macon'un bitime 1 saniye kala attığı üç sayılık basketle 62-59 geriye düştü. Melih ile son şutu sayıya çeviremeyen Fenerbahçe Beko, rakibine 62-59 yenildi.

Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının ihraç edildiği sezonu 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko gibi play-off'a kalamayan Panathinaikos ise 9 galibiyet ve 19 mağlubiyetle sezonu bitirdi.

FENERBAHÇE BEKO: 59 - PANATHİNAİKOS: 62

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Garcia Carlos (İspanya), Paternico Carmelo (İtalya), Nikolic Uros (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Henry 16, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 9, Barthel, Vesely 20, Floyd 4, Şehmus Hazer, Starks, Polonara 6, Metecan Birsen 2

Panathinaikos: Macon 12, Sant-Roos 3, Papagiannis 14, White 2, Papapetrou 21, Bochoridis 2, Kaselakis, Chougkaz, Evans 8, Mantzoukas

1. Periyot: 20-22

Devre: 32-38

3. Periyot: 49-44

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Fenerbahçe Beko, Euroleague'e mağlubiyetle nokta koydu!
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