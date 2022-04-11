Final varsa Fener yok!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu. Sopron Basket, Fegyverneky'nin skorer oyunuyla ön plana çıktığı ilk çeyreğe 12-0'lık seriyle başladı ve ilk periyodu 16-6 önde bitirdi. İkinci periyodun ardından devre arasına Sopron Basket'in 29-19 üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe Safiport, Olcay Çakır'ın üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 33-32. Üçüncü çeyreğin sonu karşılıklı üç sayılık isabetlere sahne oldu ve Sopron Basket, final periyoduna 45-38'lik skor avantajıyla girdi. Sarı-lacivertlilerin Zahui ve Iagupova ile sayı bulduğu dördüncü çeyrekte Macaristan ekibi ise January ile skor üretti. Son bölümlerde üst üste kullandığı üç sayılık atışları kaçıran sarılacivertliler, skoru eşitleme şansından yararlanamadı ve Sopron Basket mücadeleden 60-55 galip ayrıldı.MACAR ekibi Sopron Basket, ilk kez Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Sopron'a kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel verdi. Öte yandan rakibinden önce madalyalarını alan Fenerbahçeli oyuncuların kupa törenini beklemeden ayrılmaları dikkat çekti. Bu olay sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarca da eleştirildi.FENERBAHÇE Safiport'ta 3. sezonunu geçiren Victor Lapena daha önce Kanada Milli Takımı ile anlaşmıştı. Dün Sopron karşısında 1 numaralı kupayı alma fırsatını kaçıran Lapena'nın sezon sonunda ayrılacağını bildirmesinden sonra arayışa geçen sarı-lacivertliler, daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran George Dikeulakos ile temasta.FENERBAHÇE Safiport'un finalde en çok güvendiği isimler Kyle McBride ve Alina Iagupova idi... Ancak bu iki oyuncu kelimenin tam anlamı ile sahada yokları oynadı. McBride maçı 2 sayı ile bitirirken kullandığı 10 şutta sadece 1 isabet bulabildi, 1/6 iki sayı, 0/4 üç sayı yüzdeleri ile oynadı.İki sayılık denemelerde 4/8 ile oynayan Ukraynalı oyuncu, üç sayılarda ise 10 denemede 0 çekti...19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndakiPriştine'de oynanan karşılaşmayı Ay-Yıldızlı ekibimiz 25-16, 25-16 ve 25-14'lük setlerle kazandı. Bu sonuçlaTürkiye, 27 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılacakkatılma hakkı elde etti.