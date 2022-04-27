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Giriş Tarihi: 27.4.2022 13:54

Çukurova Belediyesi SK’dan iki transfer

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çukurova Belediyesi SK’dan iki transfer

Sultanlar Ligi’nin yeni takımı Çukurova Belediyesi Spor Kulübü transferde hız kesmiyor. İtalyan yıldız Bolessi ile anlaştığını duyuran Turuncu-Mavili kulüp Ukraynalı ünlü smaçör Olesia Rykhliuk ve Perulu pasör çaprazı Angela Maria Leyva ile el sıkıştı.

İddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan kulüp yönetimi yapılan açıklamada her iki oyuncunun da kendi ülkelerinin milli takım formasını giydiği belirtildi. Ukraynalı smaçör Olesia Rykhliuk 1987 doğumlu. Tecrübeli oyuncu 1.96 boyunda ve son olarak Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru takımında forma gidiyordu.

Perulu pasör çaprazı ise dünya voleybolunda önemli bir ismi sahip. Oynadığı takımlarda uluslararası başarılar kazanan Angela Maria Leyva 1.83 boyunda, 1996 doğumlu. Leyva son olarak Fransa liginde mücadele eden Bzeiers Volley formasını terletiyordu.

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Çukurova Belediyesi SK’dan iki transfer
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