Çukurova Belediyesi SK’dan iki transfer

İddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan kulüp yönetimi yapılan açıklamada her iki oyuncunun da kendi ülkelerinin milli takım formasını giydiği belirtildi. Ukraynalı smaçör Olesia Rykhliuk 1987 doğumlu. Tecrübeli oyuncu 1.96 boyunda ve son olarak Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru takımında forma gidiyordu.

Perulu pasör çaprazı ise dünya voleybolunda önemli bir ismi sahip. Oynadığı takımlarda uluslararası başarılar kazanan Angela Maria Leyva 1.83 boyunda, 1996 doğumlu. Leyva son olarak Fransa liginde mücadele eden Bzeiers Volley formasını terletiyordu.