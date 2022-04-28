Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu

Taraftarının müthiş desteğiyle rakibine parkeyi dar eden temsilcimiz, ikinci periyotta 15-0’lık seriyle mağlup duruma düşse de klasik geri dönüşüne imza att
Basketbolda bu sezon Avrupa'da galibiyet serileri yakalayıp fırtına gibi esen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bu başarısını kupayla taçlandırdı. Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya'da 72-69 yendiği Unahotels Reggio Emilia'yı rövanş maçında evinde 90-74 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. 13 bin 500 kişi kapasiteli Ülker Sporve Etkinlik Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünlerönünde maça iyi başlayan temsilcimiz, Jamal Jones'un 3 isabetli üçlüğüyle coşkuyu katladı. Jamar Smith de devreye girince ilk çeyreği 30-16 önde kapattık. Ancak rakip ikinci periyoda 15-0'lık seri ile başladı ve 31-30 öne geçti. Daha sonra vites yükselten Bahçeşehir, oyunu eline aldı ve soyunma odasına 43-37 önde gitti. Ritmini iyi ayarlayan ve savunmada aksaklık yaşamayan Kırmızı Ejderhalar final periyoduna 64-56 üstün girerken parkeden 90-74 galip ayrıldı. Jamar Smith 17 sayıylaBahçeşehir'in en skoreri olurken MVP seçildi.
YÜCEL: 5 YILLIK BİR EMEK VAR BAHÇEŞEHİR Koleji Başkanı Hüseyin Yücel, bu başarının ardında planlı bir çalışma olduğunu söyledi. Şampiyonluğun sevincini yaşayan Yücel, "Her ne kadar kupa sezon başı başlamış gibi gözükse de 5 yılın bir emeği var. Önümüzdeki hafta bayram. Ülkemize çifte bayram yaşattığımızı düşünüyorum. Bir Avrupa kupasını ülkemize getirebilmek çok büyük bir gurur. Bizim takımın bir rutini var. Önce farkı açıyoruz, sonrabaşa baş geliyoruz. Ben de takılıyorumoyunculara bazen, 'Heyecanı artırmakiçin bilerek mi yapıyorsunuz' diye. Ama kazandığımız için çok mutluyuz" dedi
'BAŞARININ SIRRI INANCIMIZ' BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, bazı şeylerin dışarıdan gözüktüğü gibi kolay olmadığını söyledi. İlk kupasını kazanan koç şu ifadeleri kullandı: "Ciddi problemlerimiz oldu. Ama hedefimize olan inancımız hiç değişmedi ve bu yükün üstesinden gelebildik. Oyuncular doğrukarakteri sahaya yansıttı. Atmosfer çok güzeldi. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız Hüseyin Yücel'e de bize sonuna kadar inandığı ve desteklediği için özel teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi ilk hedefimiz. Oynadığımız her yerde iddialı olmayı hedefliyoruz. Umuyorum başaracağız. Doğru ekibi kurduk ve doğru çalıştık. Ama tabii ki asıl başarı sahanın yanında gördükleriniz değil arkamızdaki kocaman ekip, taraftarımız. Herkes aynı yöne baktı. Böyleolunca da başarı geliyor arkasından."