Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu

Basketbolda bu sezon Avrupa'da galibiyet serileri yakalayıp fırtına gibi esen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bu başarısını kupayla taçlandırdı. Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya'da 72-69 yendiği Unahotels Reggio Emilia'yı rövanş maçında evinde 90-74 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.maça iyi başlayan temsilcimiz,coşkuyu katladı.de devreye girince ilk çeyreği 30-16 önde kapattık. Ancak rakip ikinci periyoda 15-0'lık seri ile başladı ve 31-30 öne geçti. Daha sonra vites yükselten Bahçeşehir, oyunu eline aldı ve soyunma odasınaönde gitti. Ritmini iyi ayarlayan ve savunmada aksaklık yaşamayan Kırmızı Ejderhalar final periyoduna 64-56 üstün girerken parkeden 90-74 galip ayrıldı.Koleji Başkanı Hüseyin Yücel, bu başarının ardında planlı bir çalışma olduğunu söyledi. Şampiyonluğun sevincini yaşayan Yücel, "Her ne kadar kupa sezon başı başlamış gibi gözükse de 5 yılın bir emeği var. Önümüzdeki hafta bayram. Ülkemize çifte bayram yaşattığımızı düşünüyorum. Bir Avrupa kupasını ülkemize getirebilmek çok büyük bir gurur. Bizim takımın bir rutini var.Ama kazandığımız için çok mutluyuz" dediKoleji Başantrenörü Erhan Ernak, bazı şeylerin dışarıdan gözüktüğü gibi kolay olmadığını söyledi. İlk kupasını kazanan koç şu ifadeleri kullandı: "Ciddi problemlerimiz oldu. Ama hedefimize olan inancımız hiç değişmedi ve bu yükün üstesinden gelebildik.Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız Hüseyin Yücel'e de bize sonuna kadar inandığı ve desteklediği için özel teşekkür ediyorum.Oynadığımız her yerde iddialı olmayı hedefliyoruz. Umuyorum başaracağız. Doğru ekibi kurduk ve doğru çalıştık. Ama tabii ki asıl başarı sahanın yanında gördükleriniz değil arkamızdaki kocaman ekip, taraftarımız.Berkay TURAN