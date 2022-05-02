Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu
Giriş Tarihi: 2.5.2022 13:43

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu

AA
ING Basketbol Süper Ligi’nde play-off’a kalan takımlar belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde son hafta öncesinde Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantilerken, play-off'ta yer alacak takımlar da belli oldu.

Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes'in ikinci bitirmeyi garantilediği normal sezonda Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor'un play-off oynaması kesinleşti. Ligde 6-7 Mayıs'ta oynanacak 30. hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli olacak.

LİGE TUTUNMA MÜCADELESİ SON HAFTAYA KALDI
Düşme hattında ise HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin ardından Yukatel Merkezefendi Belediyesi veya Semt77 Yalovaspor'dan biri daha lige veda edecek. Ligde son haftaya 13. sırada giren ve 8 galibiyeti bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, sezonu Bahçeşehir Koleji deplasmanında tamamlayacak. Son hafta öncesinde 7 galibiyeti olan Semt 77 Yalovaspor ise Anadolu Efes'e konuk olacak.

Semt77 Yalovaspor'un ligde kalması için son hafta kazanıp, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin kaybetmesi gerekiyor. Rakiplerini 8 kez üstünlük sağlayan ve 21 defa yenilerek 37 puan elde eden Aliağa Petkimspor ise Semt77 Yalovaspor'un 29. haftada Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesiyle son maçlar öncesinde lige tutundu.

SON HAFTA PROGRAMI
Ligde normal sezonun son haftasındaki maç programı şöyle:

6 MAYIS CUMA
17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
19.30 Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)
19.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Ülker Spor ve Etkinlik)
19.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Icrypex (ENKA)

7 MAYIS CUMARTESİ
15.30 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)
19.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)
19.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
19.00 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2022 ve 1 Mayıs için dikkat çeken açıklama!
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
Dolandırıcıların son kurbanı hakim oldu! Suç örgütü sert kayaya çarptı
Son dakika: Galatasaray, evinde şoku yaşadı! 5 gollü maçta Sivasspor geriden gelerek kazandı…
Selçuk Bayraktar paylaştı: Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya aile boyu bayramlaşma
Yabancı da üretim ve ihracata geliyor
Burak Sergen yaşadıklarını anlattı: Entübe oldum, aldatıldım... O dönemi yaşanmamış sayıyorum!
ARKADAŞINA GÖNDER
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA