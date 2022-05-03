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Giriş Tarihi: 3.5.2022 22:47 Son Güncelleme: 3.5.2022 23:14

Son dakika: Frutti Extra Bursaspor Eurocup'ta finale yükseldi!

Son dakika: Frutti Extra Bursaspor Eurocup’ta finale yükseldi!

Son dakika haberi... Eurocup yarı finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi. Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırdı. Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin kazananıyla 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

MORABANC ANDORRA: 68 - FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: 85

Salon: Poliesportiu D'andorra

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

MoraBanc Andorra: Pauli 16, Llovet 3, Hannah 9, Crawford 11, Arteaga 4, Mcintyre 8, Olumuyiwa 4, Nakic, Diagne 2, Jelinek 11, Colom

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 18, Andrews 20, Hayes 11, Dudzinski 12, Holland 8, Metin Türen 3, Ömer Utku Al

1. Periyot: 20-22

Devre: 34-38

3. Periyot: 56-63

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Son dakika: Frutti Extra Bursaspor Eurocup'ta finale yükseldi!
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