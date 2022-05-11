Frutti Extra Bursaspor şampiyonluk aşkına

TÜRK basketbolu için tarihi bir gün yaşanacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen ULEB Avrupa Kupası'nın finalinde Türkiye'yi temsil eden Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak. Favori olmamasına rağmen grup aşamasında ve play-off'larda önemli takımları deviren yeşil-beyazlılar, şimdi yıldızlar topluluğu Bologna karşısında. Bugün Virtus Segafredo Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak. Final müsabakası için Bursa ve ilçelerinde dev ekranlar kurulacak. Binlerce taraftar, yapılacak organizasyonlarla final heyecanına meydanlarda ortak olacak.