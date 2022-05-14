Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fırat Develioğlu'ndan adaylık açıklaması! "Daha fazla adayların çıkmasının..."
Giriş Tarihi: 14.5.2022 14:26

Fırat Develioğlu'ndan adaylık açıklaması! "Daha fazla adayların çıkmasının..."

AA
Fırat Develioğlu’ndan adaylık açıklaması! Daha fazla adayların çıkmasının...

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesi başkan adayı olduğunu açıklayan Fırat Develioğlu, Taksim Intercontinental Otel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tüm gücüyle seçim çalışmalarını sürdüreceğini belirten Develioğlu, "Galatasaray demokrasinin kalesi. Adayların çıkması, Galatasaray'a zenginlik getirecek. Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ciddi bir rekabet ortamına girdiğimizi düşünüyorum. Diğer başkan adaylarının özellikle bu dönemde Galatasaray'ı yönetmemeleri gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüpte 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettirmesine ilişkin de konuşan Develioğlu, "Bu bir haktı ve bunu kullandım. Adaletsizlik gördüm. Galatasaray'ın önünü ilerleyen yıllar için açması gereken noktaya dikkat çektiğimi düşünüyorum. İlk mali genel kurulda idari ibrasızlık konusunun gündemden çıkarılacağını düşünüyorum. Orta bir yol bulunabilirdi. Ben Burak Elmas olsam 'Seçim tarihimiz 15 Mayıs 2024' diye duyururum. Sonuna kadar devam ederim." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye’nin NATO vetosu dünya basınında! İsveç'te panik başladı
EYT SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den enflasyon farkı, emekli ve memur zammı mesajı! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi...
Sistematik eziyet! İstanbul’un 'yürümeyen merdivenleri' çilesi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü
Usta Oyuncu Uğur Yücel'den acı itirafı: Beni babam keşfetti ama...
Son dakika: Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de açıklamalar! "Büyük bir projeye şahit oluyoruz"
Casus gemisi krizi! İki ülke arasında ipler gerildi, flaş açıklama geldi
İnsan enkazı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırat Develioğlu'ndan adaylık açıklaması! "Daha fazla adayların çıkmasının..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA