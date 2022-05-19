Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu
Giriş Tarihi: 20.5.2022 00:44

EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu

DHA
EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes’in finaldeki rakibi Real Madrid oldu

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Real Madrid, Barcelona’yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu. Final karşılaşması, 21 Mayıs Cumartesi günü TSİ 20.00’de Stark Arena’da oynanacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan maça Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona; Calathes, Laprovittola, Exum, Mirotic ve Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı. Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid ise Williams-Goss, Causeur, Deck, Hanga ve Yabusele ilk beşiyle parkede yer aldı.

İlk periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, 19-19'luk eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta vites yükselten Barcelona, 11 sayılık fark yakaladı ve soyunma odasına 45-34 önde gitti. Üçüncü periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Real Madrid, 26-11'lik periyot skoruyla maçın final çeyreğine 4 sayılık farkla önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğü rakibine bırakmayan Real Madrid, 86-83'lük skorla Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

SALON: Stark
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi Difallah
BARCELONA: Davies 15, Exum 7, Sertaç Şanlı 2, Smits 1, Hayes, Laprovittola 17, Abrines 7, Higgins, Kuric, Jokubaitis 4, Mirotic 26, Calathes 4
REAL MADRID: Williams-Goss, Causeur 18, Fernandez 3, Abalde 7, Hanga 4, Deck 7, Poirier 6, Tavares 8, Llull 15, Yabusele 18, Taylor
1'İNCİ PERİYOT: 19-19
İLK YARI: 45-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-60

EN ÇOK OKUNANLAR

32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika: O isimlere A Haber ulaştı! İşte İsveç'ten istenen teröristlerin isimleri
Son dakika: ABD İsveç ve Finlandiya'dan NATO açıklaması: Türkiye'nin endişesini gidermeye açığız
İşte yerli otomobil TOGG'un caddelere çıkacağı tarih! En yetkili isim Gürcan Karakaş resmen açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gençlerle kütüphane söyleşisi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste skandal görüntüler! Sabah, buz pateni pistindeki görüntülere ulaştı
Nörolojik sebepli el ve ayak ağrıları
Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a göçmen tepkisi!
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs 1919’a soykırım diyen Apolas Lermi'ye sahip çıktı! İBB bünyesinde konser
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA