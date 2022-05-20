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Giriş Tarihi: 20.5.2022 11:45

Vincent Poirier: Bir savaşımız daha var

DHA
Vincent Poirier: Bir savaşımız daha var

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Barcelona’yı eleyerek finalde Anadolu Efes’in rakibi olan Real Madrid’in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, Demirören Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Barcelona maçıyla ilgili konuşan Poirier, "Harika bir maçtı, büyük bir maçtı. Sonuna kadar savaştık. Kötü anlar yaşadık ama sonunda birlikte kaldık, odaklandık ve görevimizi tamamladık. Bir maçımız daha kaldı. Tabii ki çok mutluyuz ama henüz bitmedi" dedi.

Anadolu Efes ile oynayacakları final maçına da değinen Poirier, Anadolu Efes'in harika bir takım olduğunu söyleyerek, "Olympiacos'a karşı harika bir maç çıkarttılar. Odaklanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız. Bir savaşımız daha var" diyerek sözlerini noktaladı.

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Vincent Poirier: Bir savaşımız daha var
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