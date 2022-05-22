Ergin Ataman: Bu takım Avrupa basketbol tarihine geçti

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2. kez Euroleague şampiyonu oldu. Belgrad'dan kalkan Corendon Airlines uçağı ile İstanbul Havalimanı'na gelen Anadolu Efes kafilesine bandolu karşılama töreni düzenlendi.
Çok mutlu olduklarını kaydeden Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Türk halkının kalbinin bizimle attığını biliyoruz. Dün akşamdan beri takım olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye'de bu tip başarılar daha da artarak devam eder. Ben kendi adıma bir Türk spor adamı olarak Türkiye'yi bu şekilde temsil ettiğimi için tüm spor adamları adına, tüm antrenörler adına mutluyum. İnşallah çok daha büyük başarılar Türkiye'ye gelir. Dün akşamdan bu yana inanılmaz mesajlar geliyor, sevgi var Türkiye'nin her yerinde bu maç izlendi. Üst üste 2'nci Euroleague şampiyonluğu coşku ile karşılandı. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu devam edecek" diye konuştu.
SARP ATAMAN: 5 TANE KUPA İLE BİTİRECEĞİZ
Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman yaptığı açıklamada, "Bu sene daha alacağımız kupalar var. Türkiye ligi, Türkiye ve Avrupa şampiyonası bir de daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası, bu sezon tam 5 tane kupa ile bitireceğiz. Babama güveniyorum. Hem Efes'e hem de Türk milli takımına güveniyorum. Yapabileceğimiz her şeyi ve Türk milletinin gücünü biliyorum ve bu inancımın altına imzamı atıyorum" dedi.
SHANE LARKIN: TARİH YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Takımın yıldız isimlerinden Shane Larkin, İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Özel bir başarı yakaladıklarını dile getiren Larkin, "Muhteşem bir duygu. 4 yıldır bu takımın bir parçası olmak harika bir şey. Çok özel bir şey başardık. Türk basketbolu ve kulübümüz için çok özel bir şey başardık. Umarım bu şekilde tarih yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"BU KADROYLA BAŞARAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"
Sezonun henüz bitmediğini, oynayacakları maçlar olduğunu belirten Larkin, "Öncelikle bu sezonu başarılı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Daha maçlarımız var. Ancak oluşturduğumu bu aileyle, kadroyla yapamayacağımızı söyleyeceğim bir şey yok. Bu kadro ile asla, asla diyemeyiz" ifadelerini kullandı.
"ERGİN HOCAYLA BİRLİKTE İSTEDİĞİM, HAYAL ETTİĞİM OYUNCU OLABİLİYORUM"
Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili düşünceleri sorulan Shane Larkin, "Ergin hoca bana her zaman inanıyor. Olmak istediğim kişi olmama izin veriyor. Bu da bence başarımızdaki önemli şeylerden bir tanesi. Onunla birlikte istediğim, hayal ettiğim oyuncu olabiliyorum" şeklinde konuştu.