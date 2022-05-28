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Giriş Tarihi: 28.5.2022 10:49 Son Güncelleme: 28.5.2022 11:26

Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı hastaneye kaldırıldı

Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı hastaneye kaldırıldı

Barcelona forması giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı, Gran Canaria maçında başına aldığı darbe sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Barcelona'da forma giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı, dün akşam oynanan Barcelona - Gran Canaria maçında herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı.

İspanya ACB Ligi çeyrek final serisi ilk maçına ilk beşte çıkan Sertaç, ilk çeyrekte başına darbe almasının ardından mücadeleye devam edemedi. Daha sonra hastaneye götürülen milli basketbolcumuz, geceyi tedbir amaçlı hastanede geçirdi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada; "Sertaç Şanlı, Gran Canaria maçında başına aldığı darbe sebebiyle tedbir amaçlı olarak geceyi hastanede geçirdi. Geçmiş olsun Sertaç" ifadeleri kullanıldı.

Gran Canaria'yı evinde 93-82 mağlup eden Barcelona, seride 1-0 öne geçti.

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Barcelona forması giyen Sertaç Şanlı hastaneye kaldırıldı
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