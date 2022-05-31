Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Milli basketbolcu Merve Aydın'ın hayalinde WNBA var!
Giriş Tarihi: 31.5.2022 12:13

Milli basketbolcu Merve Aydın'ın hayalinde WNBA var!

AA
Milli basketbolcu Merve Aydın’ın hayalinde WNBA var!

Milli basketbolcu Merve Aydın, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) oynama hayalinin olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar...

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden ve Bolu Dağı'ndaki otelde kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımının oyuncusu Merve Aydın, gazetecilere, basketbola başlama sürecini anlattı.

Annesinin desteğiyle seçmelere katılarak okulun basketbol takımına girdiğini anlatan Aydın, "Çok küçük yaşta profesyonel oldum ve takım arkadaşlarımdan biri annemle aynı yaştaydı. Hatta onun küçük kızı vardı ve çoğu zaman onunla vakit geçiriyorduk." dedi.

Aydın, ilk defa milli takım maçını Adana'da canlı izleme fırsatı bulduğunu ve bir gün milli formayı giyip çocuklara örnek olmayı hedeflediğini aktararak, "Şimdi o formayı gururla giyiyorum, küçüklere örnek olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİZE MADALYA KAZANDIRACAĞIZ"

"Milli takımda madalya kazanmak, kürsüye çıkmak, olimpiyatlara katılmak istiyorum.'' diye konuşan Merve Aydın, şunları söyledi:

''Milli takım daha önceden başardı. Ancak ben o dönem kadroda değildim. İki defa olimpiyatlara katıldık. Umarım üçüncüsünde ben de takımda olurum. Onun dışında kulüplerde de kupa ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Her oyuncunun hayali gibi benim de ABD'de WNBA'de oynama hayalim var."

Milli basketbolcu Aydın, Bolu kampının FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası için iyi hazırlık süreci olduğuna işaret ederek, "Bu süreci en verimli şekilde geçirip, öncelikle sene içerisindeki eleme maçlarını geçirip daha sonrasında Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapıyoruz. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandıracağız." şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü o oran bildirilecek! 2022 enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
ASGARİ ÜCRET ZAMMI HABERLERİ SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret ek zam var mı, ne kadar olacak, ne zaman gelecek?
SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı! Geri sayım başladı: Mayıs 2022 enflasyon oranı belli oluyor: Beklenti anketi yayımlandı: TÜFE 5 aylık ve 6 aylık enflasyon ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL? 2022 Temmuz SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaş zammı hesap tablosu
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! Şakir Çakır gözaltına alındı
AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF final sonuçları açıklandı mı, bugün mü, ne zaman açıklanır?
Son dakika: Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu’na zehir zemberek sözler! "İflah olmayacak bu adam"
Berat Albayrak bunun için mi hedef seçildi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli basketbolcu Merve Aydın'ın hayalinde WNBA var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA