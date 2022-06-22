Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Olympiakos, Bartzokas'ın sözleşmesini 2025 yılına uzattı!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:05

Olympiakos, Bartzokas'ın sözleşmesini 2025 yılına uzattı!

İHA
Olympiakos, Bartzokas’ın sözleşmesini 2025 yılına uzattı!

Yunan ekibi Olympiakos, Başantrenör Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

THY Euroleague'in ve Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos, Başantrenör Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bartzokas'ın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.
Olympiakos, son olarak bu sezon Yunanistan Ligi finallerinde Panathinaikos'u 3-0 ile geçerek şampiyon oldu.
Yunan başantrenör 2013 yılında da Olympiakos ile Euroleague'de şampiyonluk yaşamıştı.


57 yaşındaki başantrenör kariyerinde ayrıca Larissa, Maroussi, Panionios, Lokomotiv Kuban, Barcelona ve Khimki Moskova'yı çalıştırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için yeni rakamlar geldi: Zam yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası kritik oranı paylaştı: Enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları hesaplandı
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe! Galatasaray'dan orta saha çıkarması
Kanada Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Miller Ligi Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Son dakika | Afganistan'da büyük deprem! Ölü sayısı her dakika artıyor
Taze gelin Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in doğum gününde romantik paylaşım... "Gülüşünü sevdiğim"
Sigara zammı 22 Haziran 2022 son durum güncel liste! Philip Morris, BAT ve JTİ grubu Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını! 2 bakan bölgede incelemelerde bulundu
Masterchef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı evlendi! İşte Serhat Doğramacı'nın güzel eşi...
CHP'de Genel Başkanlık savaşı! "CHP'de çok büyük çatlaklar var" deyip 5 isim sıraladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Olympiakos, Bartzokas'ın sözleşmesini 2025 yılına uzattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA