Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray Nef, Jehyve Floyd'u renklerine bağladı!
Giriş Tarihi: 24.6.2022 17:28

Galatasaray Nef, Jehyve Floyd'u renklerine bağladı!

AA
Galatasaray Nef, Jehyve Floyd’u renklerine bağladı!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna dahil etti. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Floyd, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 12, THY Avrupa Ligi'nde de 14 müsabakada forma giydi. Ligde 4,8 sayı, 3,2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynayan ABD'li pivot, Avrupa Ligi'nde de maç başına 3,4 sayı ve 2 ribaunt üretti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Bilgin'den emekli zammı 2022 açıklaması! SK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük darbe! Abdülkerim ezeli rakibe gidiyor...
İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir, kaç yaşında? Hasan Kılıç nereli? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti cenaze namazının ardından açıklandı!
SON DAKİKA: İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Mahmut Efendi'nin torunu sosyal medyadan açıkladı
YKS görevli ücretleri ödeme tarihleri: 2022 ÖSYM YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı?
SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı için rakamlar netleşti! SSK ve BAĞKUR 2022 en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
MAHMUT EFENDİ'NİN SÖZLERİ VE HAYATI: 93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı ve sözleri
Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı
Son dakika Galatasaray haberleri: Anlaşma sağlandı! İşte Abdülkerim Bardakcı'nın yeni takımı
EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ: Temmuz müjdesi! Gündemdeki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Nef, Jehyve Floyd'u renklerine bağladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA