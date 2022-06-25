Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Rob Gray'i transfer etti!
Giriş Tarihi: 25.6.2022 17:53

TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Rob Gray'i transfer etti!

AA
TOFAŞ, ABD’li basketbolcu Rob Gray’i transfer etti!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Rob Gray'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Rob Gray'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ, 2022-2023 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

Mavi-yeşilli kulüp, Dimitris Priftis'in başantrenörlüğe getirilmesinin ardından 2020-2021 sezonu ULEB Avrupa Kupası final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Rob Gray ile anlaşma sağladı.

Fransız AS Monaco Basket ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra geçen sezon THY Avrupa Ligi deneyimi bulunan Rob Gray, 1,86 metre boyunda ve şutör gard pozisyonunda oynuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2022 değerlendirmeleri yüzde 40'ın üzerinde oldu! SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Survivor kim elendi; Hikmet mi, Ayşe mi, Nagihan mı? 24 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor elenen isim şampiyonluk adayıydı!
Hasan Kılıç kimdir, kaç yaşında? İsmailağa Cemaati yeni temsilcisi Hasan Kılıç aslen nereli? Mahmut Efendi'nin vasiyet ettiği isim belli oldu!
En Zengin 100 Türk listesine bu yıl 7’nci sıradan giren Nihat Özdemir golf sahasında aşkı buldu!
15 Temmuz şehidinin eşi SABAH'a konuştu: En büyük acılarla sınansınlar
SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması sonucu 24 Haziran 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?
Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan tutuklandı! Ciğerlerimizi yakmanın bedeli 10 yıl
Mahmut Efendi’nin ardından
SON DAKİKA | Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Konut kredisinde yeni düzenleme
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu nikah masasına oturmaya hazırlanıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Rob Gray'i transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA