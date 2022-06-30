A Milli Basketbol Takımı’nda Ergin Ataman temkinli: İngiltere’ye karşı dikkatli olmamız gerekiyor

Büyük Britanya maçı hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekip, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Hazırlıklarımıza ay başından beri devam ediyoruz. Son 2 haftadır da tam kadro olarak çalışıyoruz. Teknik ve taktik hazırlıklarımızın sonuna doğru yaklaştık." dedi.

Üç takımın olduğu grupta Yunanistan'ın 2, Türkiye ve Büyük Britanya'nın birer galibiyeti olduğunu hatırlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Grupta Yunanistan ile oynanan 2 maçı kaybetmişiz. Büyük Britanya'ya karşı da İstanbul'da yapılan maçı kazandık. Her gruptan 3 takım bir üst tura çıkıyor. Ağustos ayında başlayacak olan son turda çaprazdan Sırbistan, Letonya ve Belçika ile eşleşeceğiz. İngiltere maçı büyük önem taşıyor. Bu gruptan puanları taşıyarak çıkacağız. Yunanistan'a karşı 2 mağlubiyet olduğu için ciddi bir dezavantajımız var. İngiltere, Yunanistan'ı sahasında yendiği için 1 galibiyeti var. Bizim de bir galibiyetimiz bulunuyor. Deplasmanda kazanarak 2 galibiyetle üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli olacak."

İki ülke basketbolunu kıyaslayan Ataman, "Türkiye ile İngiltere basketbolu arasında çok ciddi fark var. Bu tip milli maçlarda bu tarz ülkelerin takımları özellikle kendi sahalarında çok baskılı ve etkili oyunlar oynayabiliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, Türkiye'nin kadro kalitesine değinerek, "İyi bir kadromuz var. Kendimize güveniyoruz. Büyük Britanya maçından galibiyetle dönüp ilk bölümü tamamlayacağız. 1 Ağustos'tan sonra da Dünya Kupası elemelerinin önemli kısmına geçeceğiz. 25, 26 ve 28 Ağustos'ta çaprazdan gelecek takımlarla oynayacağız. 1 Eylül'de de esas hedefimiz olan, madalya ve şampiyonluk hedefi koyduğumuz Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Bunun da hazırlıkları tam kadro olarak 1 Ağustos'tan itibaren devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

Ergin Ataman, kadroyu 16 kişiye indirdiklerini vurgulayarak, "İngiltere'ye 16 kişi gideceğiz. Ufak tefek sakatlığı olan oyuncularımız var. Orada da nihai kadroyu tespit edeceğiz." diye konuştu.

MELİH MAHMUTOĞLU: İNGİLTERE MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki son maçında 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya'nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ay-Yıldızlılarda, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

İngiltere maçının önemine dikkat çeken kaptan Melih Mahmutoğlu, "Uzun zamandır tam kadro oynayamıyorduk. Şimdi tam kadro buluştuk. NBA'deki oyuncularımız da geldi. Gerçekten çok ciddi ve iyi bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. Başarılı olacağımızı da inanıyorum. Yakın zaman önümüzde İngiltere maçı var. Onun için çalışmalarımız sürüyor. Keyifli ve verimli geçiyor. Milli forma altında olduğumuz için mutluyuz. Ondan sonra bir aramız var. Daha sonra Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapacağız. Bu aralarda Dünya Kupası elemesi maçları da olacak. Özellikle İngiltere maçı bizim için çok değerli bir maç. Kazanmak istiyoruz ki diğer gruba galibiyet taşıyalım. Diğer grup zorlu olacaktır. Sırbistan, Belçika gibi kaliteli takımlar. Orada daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok ciddi ve önemli. İnşallah İngiltere maçını alırız. Ondan sonra dinlenme sürecimiz var. 1 Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası ve diğer Dünya Kupası elemeleri için 2 maç oynayacağız. İnşallah istediğimiz gibi geçer her şey. İyi ve güçlü bir kadroyuz. Larkin de geldi. Gerçekten iyi durumdayız. İnşallah bu yaz dönemini en iyi şekilde geçiririz" şeklinde konuştu.