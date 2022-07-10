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Giriş Tarihi: 10.7.2022 11:24

NBA'de Jokic ve Lillard sözleşmelerini uzattı!

AA
NBA’de Jokic ve Lillard sözleşmelerini uzattı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic ve Portland Trail Blazers'ta oynayan Damian Lillard, takımlarıyla sözleşmelerini uzattı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son 2 normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve kariyerinde 4 kez all-star maçında oynama onuru yaşayan Jokic, kendisini 2023-24 sezonundan itibaren 5 yıllığına Nuggets'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

ABD basını, 27 yaşındaki Jokic'in kontratının son yılında 60 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunduğunu ve 264 milyon dolarlık toplam değeriyle NBA tarihinin en pahalı anlaşması olduğunu paylaştı.

2014 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından 41. sırada seçilen Sırp pivot, MVP ödülünü kazanan en düşük sıradan seçilmiş oyuncu unvanını elinde tutuyor. Jokic'in 7 yıllık NBA kariyerinde 19,7 sayı, 10,4 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları bulunuyor.

LILLARD 2026-27 SEZONU SONUNA KADAR TRAIL BLAZERS'TA

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen ve NBA 75. Yıl Dönümü Takımı'nın üyesi olan Lillard, 2024-25 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Ligdeki 10 yılını da Trail Blazers'ta geçiren 31 yaşındaki oyun kurucu, maç başına 24,6 sayı, 6,6 asist ve 4,2 ribaunt üretti.

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NBA'de Jokic ve Lillard sözleşmelerini uzattı!
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