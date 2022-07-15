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Giriş Tarihi: 15.7.2022 15:47

TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Khyri Thomas'ı transfer etti!

AA
TOFAŞ, ABD’li basketbolcu Khyri Thomas’ı transfer etti!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, geçen sezon İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen ABD'li oyuncu Khyri Thomas'ı kadrosuna kattı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Bursa temsilcisi, 2022-2023 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezon için iyi bir kadro kurmayı hedefleyen mavi-yeşilli kulüp, 2018 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) draftında Philadelphia 76ers tarafından draft edilen ve geçen sezonu THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Maccabi Tel Aviv'de noktalayan 26 yaşındaki skorer oyuncu Khyri Thomas ile anlaşma sağladı.

2021-2022 sezonuna Bilbao Basket'te başlayan Khyri Thomas, İspanyol ekibinde 2 maçta 12 sayı ve 2 top çalma ortalamayla oynadıktan sonra İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu.

Khyri Thomas, İsrail liginde 6 maçta 7,3 sayı, 3,3 ribaunt, 1,7 asist ve 1,8 top çalma, Avrupa Ligi'nde ise 13 maçta 3,5 sayı ve 2,2 ribaunt performanslarını sergiledi.

Kariyerinde Detroit Pistons ve Houston Rockets formaları ile NBA deneyimi de bulunan 1,91 metre boyundaki oyuncu, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapıyor.

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TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Khyri Thomas'ı transfer etti!
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