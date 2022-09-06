Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Belçika’yı farklı geçti! Galibiyet sayısı 3’e çıktı...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu maçında Belçika'yı 78-63 yenerek galibiyet sayısını 3'e çıkardı. Türkiye'de Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadele etti.
Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlı ekip, müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 37-30 önde tamamladı.
Milliler, grubundaki son maçında yarın TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.