Alperen Şengün’den kariyer rekoru! Takımına galibiyet getirdi...

NBA'de normal sezon 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'ı 101-92'lik skorla mağlup etti ve 3. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen 26 dakika kaldığı parkede 14 sayı, 7 ribaund, 5 blok ve 1 asistle oynadı. Milli oyuncu aynı zaman blok kariyer rekorunu kırdı.

Houston'da ayrıca Kevin Porter Jr. 17 sayı, 11 ribaund ve Jalen Green 17 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Dallas'ta ise Tim Hardaway Jr. 28 ve Christian Wood da 26 sayı ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi. Dallas'ta Sloven basketbolcu Luka Doncic sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giymedi.