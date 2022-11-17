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Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:56

Alperen Şengün'den kariyer rekoru! Takımına galibiyet getirdi...

İHA
Alperen Şengün’den kariyer rekoru! Takımına galibiyet getirdi...

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, American Airlines Center'da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'ı 101-92 yendi. Maçta blok kariyer rekorunu kıran Alperen, 14 sayı, 7 ribaund, 5 blok ve 1 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'ı 101-92'lik skorla mağlup etti ve 3. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen 26 dakika kaldığı parkede 14 sayı, 7 ribaund, 5 blok ve 1 asistle oynadı. Milli oyuncu aynı zaman blok kariyer rekorunu kırdı.

Houston'da ayrıca Kevin Porter Jr. 17 sayı, 11 ribaund ve Jalen Green 17 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Dallas'ta ise Tim Hardaway Jr. 28 ve Christian Wood da 26 sayı ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi. Dallas'ta Sloven basketbolcu Luka Doncic sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giymedi.

CLEVELAND ÜST ÜSTE 5. YENİLGİSİNİ ALDI

Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers konuk olduğu Milwaukee Bucks'a 113-98'lik skorla yenildi ve üst üste 5. toplamda 6. mağlubiyetini aldı. Bu sezonki 11. galibiyetini alan Milwaukee'de Brook Lopez 29 sayı, 5 ribaund, Jordan Nwora 21 sayı, 3 ribaund ve Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 12 ribaund ile maçı tamamladı. Cleveland'da ise Darius Garland ve Donovan Mitchell 23'şer sayı ile oynarken, Cedi Osman 13 dakika parkede kaldı ve 4 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 113 - Indiana Pacers: 125
Washington Wizards: 120 - Oklahoma City Thunder: 121
Orlando Magic: 108 - Minnesota Timberwolves: 126
Atlanta Hawks: 101 - Boston Celtics: 126
Toronto Raptors: 112 - Miami Heat: 104
New Orleans Pelicans: 124 - Chicago Bulls: 110
Milwaukee Bucks: 113 - Cleveland Cavaliers: 98
Dallas Mavericks: 92 - Houston Rockets: 101
Phoenix Suns: 130 - Golden State Warriors 119
Denver Nuggets: 103 - New York Knicks: 106
(ORT-OK-S)

17.11.2022 10:28:36 TSI
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Alperen Şengün'den kariyer rekoru! Takımına galibiyet getirdi...
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