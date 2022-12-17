Kanarya’nın kan kaybı devam ediyor

THY EuroLeague'de lider Fenerbahçe Beko, evinde İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'ya 76-70 mağlup olarak üst üste 2, son 4 haftada da 3. yenilgisini yaşadı. Sakat oyuncuları Motley ve Wilbekin'den yoksun olarak parkeye çıkan Kanarya, ilk çeyreği 21-13, devreyi de 52-33 geride kapattı. İstediği çıkışı 3. periyotta da yakalayamayan sarılacivertliler, 67-56 ile girilen son bölümde çabalasa da sonucu değiştiremedi ve 76-70 kaybetti. Guduric 14, Jekiri 12, Melih ve Calathes 11'er, Pierre ile Edwards da 10'ar sayı attı.