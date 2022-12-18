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Giriş Tarihi: 18.12.2022

Bahçeşehir Koleji’ne 5 dakika yetti

Bahçeşehir Koleji’ne 5 dakika yetti

Ayos Konyaspor karşısında son 5 dakikada 19-2’lik seri yakalayan Erderhalar, 4 hafta sonra kazandı. Üstünlüğün 22 kez el değiştirdiği maçta Boutsiele 26 sayı ile ön plana çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bahçeşehir Koleji, AYOS Konyaspor Basketbol'u son 5 dakikadaki 19-2'lik seriyle 90-77 yendi. Üstünlüğün 22 kez el değiştirdiği maçın son çeyreğinde 8 sayı (63-71) geri düşen Bahçeşehir Koleji savunması ile geri dönerken, rakibinin etkili ismi Jordan Morgan'ın 5 faulle kenara gitmesinden de yararlandı. 4 hafta sonra ilk galibiyetini alan Bahçeşehir'de Boutsiele 26 sayı ile en skorer isimdi. Yiğit Arslan 14, Smith 12, Berkay da 10 sayı ile Fransız pivota yardımcı oldular. Kırmızı Ejderhalar bu sonuçla 4. galibiyetine uzandı. Bahçeşehir Koleji gelecek hafta Manisa Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.

POTADA DÜN
ERKEKLER: Darüşşafaka-P.Karşıyaka: 71-87, Büyükçekmece Basketbol-G.Saray Nef: 63-67, KADINLAR: Hatayspor-F.Bahçe Alagöz: 75-110, Rize Bld-ÇBK Mersin Yenişehir Bld: 60-83.

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Bahçeşehir Koleji’ne 5 dakika yetti
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