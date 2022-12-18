Bahçeşehir Koleji’ne 5 dakika yetti

Ayos Konyaspor karşısında son 5 dakikada 19-2’lik seri yakalayan Erderhalar, 4 hafta sonra kazandı. Üstünlüğün 22 kez el değiştirdiği maçta Boutsiele 26 sayı ile ön plana çıktı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bahçeşehir Koleji, AYOS Konyaspor Basketbol'u son 5 dakikadaki 19-2'lik seriyle 90-77 yendi. Üstünlüğün 22 kez el değiştirdiğimaçın son çeyreğinde 8 sayı (63-71) geri düşenBahçeşehir Koleji savunması ile geri dönerken, rakibinin etkili ismi Jordan Morgan'ın 5 faulle kenara gitmesinden de yararlandı. 4 hafta sonra ilk galibiyetinialan Bahçeşehir'de Boutsiele 26 sayı ile en skorerisimdi. Yiğit Arslan 14, Smith 12, Berkay da 10 sayı ile Fransız pivota yardımcı oldular. Kırmızı Ejderhalar bu sonuçla 4. galibiyetine uzandı. Bahçeşehir Koleji gelecek hafta Manisa Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak.