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Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:56

Slaven Bilic'ten Dünya Kupası yorumu: Tartışmasız en iyisi

Slaven Bilic’ten Dünya Kupası yorumu: Tartışmasız en iyisi

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Fransa finalini değerlendirdi. Hırvat teknik adam çarpıcı yorumlarda bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası nefes kesen bir maça sahne oldu. Arjantin ile Fransa arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi ve gülen taraf Messi'li Arjantin oldu. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic, müthiş final hakkında görüşlerini aktardı.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN İYİ ANDI"
Fanatik'e konuşan Bilic, "Bazı insanlar futbolu diğerlerine göre daha çok sever. Bazıları ise aynı duyguyu aynı şekilde yaşamazlar. Eski bir oyuncu ve teknik adam olarak değil, futbolu seven biri olarak bu hayatımda gördüğüm en iyi andı. Unutulmaz bir konser gibiydi. Çok fazla kalite ve mücadele yaşandı. Adeta bütün bir hayat, tüm duygularıyla bu oyunun içine girdi. Arjantin'in, 1998'de Fransa'nın Brezilya üzerindeki domine oyununun bir benzerini onlara uyguladı.

"ARJANTİN ÇILGINCA OYNADI"
Arjantin çılgınca oynadı. Drama gibiydi oyun. Mbappe 3 gol attı ve finali kaybetti. Kulüp futbolu bundan çok farklı. Bu maçta duygular, cesaret ve kararlılık vardı. İlk yarıya baktığınızda normalde Arjantin'in bu karşılaşmayı 3 kez kazanması gerek. Oyunun 70'ten öncesi ve sonrası adeta iki farklı maç gibiydi. Virüsün etkisi mi bilmiyorum ama Fransa'yı ilk bölümde adeta sahada etkisiz hale getirdi Arjantin. Tartışmasız gördüğümüz en iyi Dünya Kupası finali. Evet mükemmel bir oyun yoktu, taktik hatalar vardı ama bir futbol maçı olarak harikaydı. Dünya Kupası bu işte; duygular, birliktelik, güç ve kalite... Maçın en iyisi ilk yarıda Messi'ydi. Giroud, Mbappe ve Dembele kötü oynarlarken, Messi'nin yanında Alvarez harika oynadı. Sürekli savunmaya baskı yapıp, tempoyu o belirledi. Bu sayede çabuk golleri attılar. Bir araya Messi ya da Mbappe topu alıp, hücuma gidiyorlardı.

"PLAYSTATION MAÇI GİBİYDİ"
PlayStation maçı gibiydi. Arjantin tam bir duygu takımı. Di Maria golü atıyor, ağlıyor, tam tersi olunca da ağlıyor. Kızımla maçı izledim ve Hırvatistan yoksa, Messi'nin kazanmasını istedim. Ben bir Messi hayranıyım. Penaltılara kalınca Martinez'in maçı kazandıracağını düşünüyordum. Bu final dediğim gibi asla unutulmayacak. 6 golü ya da penaltıları unutun...Uzatmanın ikinci yarısının son 30 saniyesi bile inanılmazdı. O 30 saniyede bile iki takımdan biri gol atıyordu. Sadece bir teknik adam olarak değil, futbolu seven biri olarak hayatımda gördüğüm en iyi andı bu final. Hayat adeta bu finalin içinde gibiydi. Messi hayranıyım ve onun kazanmasını çok istemiştim" ifadelerini kullandı.

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Slaven Bilic'ten Dünya Kupası yorumu: Tartışmasız en iyisi
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