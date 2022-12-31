Galatasaray Nef deplasmanda AYOS Konyaspor’a mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray Nef, deplasmanda AYOS Konyaspor'a 76-73 mağlup oldu.

1. Periyot: 19-23

Devre: 36-42

3. Periyot: 51-53

MAÇTAN DAKİKALAR

Ev sahibi ekip, ilk çeyrekteki televizyon molasına kadar hem boyalı alan hem de çizginin gerisinde isabet bulmakta zorluk çekti. İlk çeyreği Morgan 12 sayı ile tamamladı. Sarı-kırmızılılar ise 5 farklı oyuncudan üçlük isabeti buldu. İlk çeyrek Galatasaray'ın 23-19 üstünlüğü ile bitti.