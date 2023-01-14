Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 71 - Pınar Karşıyaka: 82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayan Konyaspor, karşılaşmadan 82-71'lik skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx, Özge Şentürk Bayraktar xx
Konyaspor: Sulaimon xxx 20, Perez xx 10, Mert Gizir x, Morgan xxx 18, Eddie xx 7, Badzim x, Murat Göktaş x 3, Sinan Sağlam xx 6, Erkin Şenel x 1, Nikolov xx 6
Başantrenör: Sinan Çambel
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown xxx 15, Angola xx 13, Delgado xxx 14, Vittorio Brown xx 8, Kenan Sipahi xx 5, Deniz Kılıçlı xx 6, McCollum xx 12, Efe Tırpancı x 2, Berkan Durmaz xx 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 20-17 (Konyaspor lehine)
Devre: 44-32 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. periyot: 59-50 (Pınar Karşıyaka lehine)
5 faul alan: Sinan Sağlam (Konyaspor)