Alperen Şengün’ün 24 sayısı, Houston Rockets’ın galibiyetine yetmedi

NBA'e 9 karşılaşma ile devam edildi. Charlotte Hornets sahasında, Houston Rockets'ı 122-117 mağlup etti. Bu sonuçla Charlotte 4 maç sonra kazanırken, Houston üst üste 12. mağlubiyetini aldı.

Charlotte'da Terry Rozier 26 sayı, Mason Plumlee ve Mark Williams 17'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldular. Houston'da, Jalen Green'in 41 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 39 dakika 14 saniye süre aldığı maçta 24 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla mücadele etti.



NİKOLA JOKİC BU SEZON 14. TRİPLE-DOUBLE'INI YAPTI

Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 122-118 yenerek üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada 31 sayı, 11 ribaund ve 13 asistle maçın en skorer oyuncusu olan Nikola Jokic, bu sezonki 14. triple-double performansına imza attı. Denver'da, Jamal Murray 28 sayı, Bruce Brown 16 sayı ile galibiyete katkıda bulundular. Minnesota'da ise Jaden Mcdaniels'in 18 sayısı ve Naz Ried'in 17 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla Denver galibiyet sayısını 32'ye çıkarırken, Minnesota 24. mağlubiyetini aldı.



CEDİ'Lİ CLEVELAND, MEMPHİS'E MAĞLUP OLDU

Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers'ı 115-114'lük skorla geçerek üst üste 11. galibiyetini elde etti. Memphis'te, Desmond Bane 25 sayı, Ja Morant 24 sayı ile takımına galibiyeti getirdiler. Cleveland'da, Darius Garland 24 sayı, 14 asisti, Caris Levert 23 sayı, 6 asist yapsa da yeterli olmadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 6 dakika 11 saniye süre aldığı karşılaşmada 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.

NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Washington Wizards: 116 - New York Knicks: 105

Atlanta Hawks: 130 - Dallas Mavericks: 122

Charlotte Hornets: 122 - Houston Rockets: 117

Cleveland Cavaliers: 114 - Memphis Grizzlies: 115

Miami Heat: 124 - New Orleans Pelicans: 98

Indiana Pacers: 106 - Oklahoma City Thunder: 126

Los Angeles Clippers: 103 - Utah Jazz: 126

Minnesota Timberwolves: 118 - Denver Nuggets: 122

Sacramento Kings: 116 - Los Angeles Lakers: 111