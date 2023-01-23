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Giriş Tarihi: 23.1.2023 14:21

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

DHA
Bitci Erkekler Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu!

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda Basketbol eşleşmeleri belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef, Bitci Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF yöneticileri ve Bitci Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımların temsilcileri kura çekiminde yer aldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde seyir zevki yüksek maçların oynandığını söylerken, "Kulüplerimiz mali kriterleri uygularken ilk başta zorluklar yaşamalarına rağmen iki taraf da bunun arkasında durdu. Artık kulüplerimiz bütçe yaparken ince eleyip sık dokuyor. Mali kriterler olmadan önce oyuncular transfer ediliyor ve sonrasında da takımlarımız ödeme güçlükleri yaşıyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada kıran kırana maçlar oynanıyor. Genel menajerlerimizi de tebrik etmek istiyorum. Eski zamanlardan örnek veriyorum; tüm genel menajerler sadece kontratları yaparlardı. Artık her takımın genel menajeri bir sonraki sene kadroya katacağı oyuncuları izliyor ve en doğru parçaları takıma yerleştiriyor. Böylelikle takımlarımız ciddi kazanımlar elde ediyorlar. Son topta biten maçlarda bir teşekkür de hakemlerimize... Maç sonunda çalınan düdüklerin %90'ında doğru kararlar veriliyor. Bu bir takım oyunu. Hep birlikte elimizi taşın altına koyunca iyi sonuçlar alıyoruz. Ligde kıran kırana süren heyecan kupada da devam edecek. Herkese başarılar diliyorum. Kupada oynanacak tüm müsabakalar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak" dedi.

TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver ise yaptığı konuşmada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre müsabakalarını ilk 8 sırada tamamlayan; Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef, 14-15 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden, kura çekimiyle ev sahipleri belirlenen müsabakaları oynayacak. Bu karşılaşmaların ardından ise Konya'nın ev sahipliğinde 17-19 Şubat tarihlerinde dörtlü final organizasyonu gerçekleştirilecek. Bitci Türkiye Kupası organizasyonu sporun başkenti seçilen Konya'da düzenlenecek ve şehre renk katacak. Bu karşılaşmaların çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre müsabakaları sonucunda ilk 8 sırayı alarak aramızda bulunan ve Bitci Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanmış tüm takımlarımıza başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek Final Eşleşmeleri
Frutti Extra Bursaspor – Fenerbahçe Beko
Galatasaray Nef – Türk Telekom
Pınar Karşıyaka – Darüşşafaka
Bahçeşehir Koleji – Anadolu Efes

Dörtlü Final Eşleşmeleri
(Frutti Extra Bursaspor – Fenerbahçe Beko) Galibi (Bahçeşehir Koleji – Anadolu Efes)
(Galatasaray Nef – Türk Telekom) Galibi (Pınar Karşıyaka – Darüşşafaka)

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Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
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