Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Doncic’in 53 sayısı, Dallas’a galibiyeti getirdi
Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:13 Son Güncelleme: 31.1.2023 10:16

Doncic’in 53 sayısı, Dallas’a galibiyeti getirdi

İHA
Doncic’in 53 sayısı, Dallas’a galibiyeti getirdi

NBA’de Dallas Mavericks, sahasında karşılaştığı Detroit Pistons’u 111-105 mağlup etti. Dallas’ta, 53 sayıyla oynayan Luka Doncic, bu sezon 4. kez bir maçta 50 ve üzeri sayı kaydetme başarısı gösterdi.

NBA'de Dallas Mavericks, sahasında karşılaştığı Detroit Pistons'u 111-105 mağlup etti. Dallas'ta, 53 sayıyla oynayan Luka Doncic, bu sezon 4. kez bir maçta 50 ve üzeri sayı kaydetme başarısı gösterdi.

NBA'e 8 karşılaşma ile devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off iddiasını sürdüren Dallas Mavericks, Doğu Konferansı sonuncusu Detroit Pistons'u sahasında 111-105 yendi. Dallas'ta 53 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Luka Doncic, gecenin en skorer ismi olurken, bu sezon 4. kez bir maçta 50 ve üzeri sayı kaydetme başarısı gösterdi. Dallas ekibinde, Spencer Dinwiddie 12 sayıyla, Reggie Bullock da 9 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Detroit'te ise Bojan Bogdanovic'in 29, Saddiq Bey'in 18 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla Dallas Mavericks 27. galibiyetine ulaşırken, Detroit Pistons'ın ise yenilgi sayısı 39 oldu.

WASHİNGTON WİZARDS, ÜST ÜSTE 6. GALİBİYETİNİ ALDI
Washington Wizards, deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs'u 127-106 mağlup ederek üst üste 6. kez sahadan galip ayrıldı. Wizards'ta 25 sayı ve 9 ribaund kaydeden Deni Avdiya ile 21 sayı ve 7 ribaundla mücadele eden Bradley Beal, takımına galibiyeti getirdi. Spurs'ta ise Keldon Johnson 26, Jeremy Sochan da 17 sayıyla oynadı. Üst üste 6. maçını kazanan Washington Wizards, galibiyet sayısını 24'e yükseltirken, son 6 maçını kaybeden San Antonio Spurs ise 37. mağlubiyetini aldı.

NBA'de gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Philadelphia 76ers: 109 - Orlando Magic: 119
Brooklyn Nets: 121 - Los Angeles Lakers: 104
Minnesota Timberwolves: 111 - Sacramento Kings: 118
Oklahoma City Thunder: 120 - Golden State Warriors: 128
San Antonio Spurs: 106 - Washington Wizards: 127
Dallas Mavericks: 111 - Detroit Pistons: 105
Phoenix Suns: 114 - Toronto Raptors: 106
Portland Trail Blazers: 129 - Atlanta Hawks: 125

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
Cizre’ye kadın eli değdi
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu! Galatasaray'daki geleceği çok konuşuluyordu...
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Son dakika | Denizli'de emekçi kadınlarla buluşma! Başkan Erdoğan: İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası
Bakan Kurum, Türkiye'nin ilk yerli ve milli asansör fabrikası açılışında konuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Doncic’in 53 sayısı, Dallas’a galibiyeti getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA