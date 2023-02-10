NBA’de Milwaukee Bucks, üst üste 9. maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 115-106 yenerek art arda 9. galibiyetini aldı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 38 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle öne çıktığı maçta Lakers'ı mağlup ederek 38 galibiyete ulaştı.

Bucks'ta Khris Middleton 22 ve Jrue Holiday 18 sayı kaydetti.

Sakatlığı bulunan LeBron James'in yanı sıra D'Angelo Russell, Malik Beasley ve Mo Bamba gibi yeni transferlerin forma giymediği mücadelede Lakers (25 galibiyet, 31 mağlubiyet) adına Dennis Schroder 25 sayı, 12 asist ve Anthony Davis 23 sayı, 16 ribaunt üretti.

MAGİC, NUGGETS'I GEÇTİ

Orlando Magic, sahasında Batı Konferansı lideri Denver Nuggets'ı 115-104 yendi.

Doğu Konferansı'nda 13. sırada bulunan Magic'te 7 oyuncu çift haneli sayıya ulaştı. Wendell Carter Jr 19, Cole Anthony ve Bol Bol 17'şer sayıyla takımına sezonun 23. galibiyetini getirdi.

Nuggets'ta (38 galibiyet, 18 mağlubiyet) Aaron Gordon 37 sayı, 13 ribaunt ve Nikola Jokic 29 sayı, 12 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Denver Nuggets: 115-104

Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 116-107

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 116-105

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 106-115