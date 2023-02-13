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Giriş Tarihi: 13.2.2023 10:14 Son Güncelleme: 13.2.2023 10:24

Cedi Osman’dan, ABD'deki yardım çalışmalarına destek!

İHA
Cedi Osman’dan, ABD’deki yardım çalışmalarına destek!

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan 7,7'lik deprem sonrası tüm spor camiası, yöneteciler ve spor kulüpleri Türkiye için tek yürek oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman'da Cleveland Türk Derneği’nin yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

Milli basketbolcu Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, farklı ülkelerdeki yardım merkezlerindeki çalışmalara destek veriyor.

Amerika'da yer alan yardım çalışmalarına, Cleveland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da katıldı. Cedi, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine gelerek depremlerden etkilenenlere gönderilecek ürünlerin paketlenmesine yardımda bulundu.

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Cedi Osman’dan, ABD'deki yardım çalışmalarına destek!
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