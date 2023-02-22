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Giriş Tarihi: 22.2.2023 10:48

Alperen Şengün'den bağış açıklaması! 42 bin Dolar'ın üzerinde bağış toplandı...

İHA
Alperen Şengün’den bağış açıklaması! 42 bin Dolar’ın üzerinde bağış toplandı...

Milli basketbolcu Alperen Şengün, depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında 42 bin Dolar'ın üzerinde nakdi bağış toplandığını açıkladı.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından, afetzedeler için bir yardım kampanyası başlattığını duyurmuştu.

Milli basketbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yardım kampanyasında açık artırmaya çıkarılan kendisinin, Hakeem Olajuwon'un, Jalen Green'in ve Jabari Smith Jr.'ın imzalı maç formaları ile 13 Mart'ta oynanacak olan Houston Rockets - Boston Celtics karşılaşmasının biletinden 42 bin Dolar'ın üzerinde gelir elde edildiğini açıkladı.

Alperen, toplanan paranın depremlerden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bir yardım derneğine aktarıldığını da belirtti.

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Alperen Şengün'den bağış açıklaması! 42 bin Dolar'ın üzerinde bağış toplandı...
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