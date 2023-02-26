Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri 351 sayıyla rekor kırılan maçta kazanan Kings
Giriş Tarihi: 26.2.2023

351 sayıyla rekor kırılan maçta kazanan Kings

351 sayıyla rekor kırılan maçta kazanan Kings
NBA Batı Konferansı'nda Los Angeles Clipper ile Sacramento Kings'i karşı karşıya getiren mücadele sayı savaşına sahne oldu. İki uzatma sonunda konuk ekip Kings maçı 176-175 kazanırken, potalara 351 sayı atıldı. Kings ve Clippers'ın düellosu; 1983'te Detroit Pistons'ın, Denver Nuggets'ı üç uzatmada 186-184 yendiği (370 sayı) müsabakanın ardından NBA'de en çok sayı atılan ikinci maç oldu. Ayrıca bu randevu, lig tarihinde iki takımın da 170 ve üstü sayı bulduğu ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Sezonun 34. galibiyetini alan Kings'te Monk 45, Fox 42 ve Sabonis 20 sayı kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Vay canına yüzde 98
Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
Gene ölürler
Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü
ARKADAŞINA GÖNDER
351 sayıyla rekor kırılan maçta kazanan Kings
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA