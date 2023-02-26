351 sayıyla rekor kırılan maçta kazanan Kings

NBA Batı Konferansı'nda Los Angeles Clipper ile Sacramento Kings'i karşı karşıya getiren mücadele sayı savaşına sahne oldu.potalara 351 sayı atıldı. Kings ve Clippers'ın düellosu; 1983'te Detroit Pistons'ın, Denver Nuggets'ı üç uzatmadaAyrıca bu randevu, lig tarihinde iki takımın da 170 ve üstü sayı bulduğu ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti.