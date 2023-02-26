351 sayıyla rekor kırılan maçta kazanan Kings

NBA Batı Konferansı'nda Los Angeles Clipper ile Sacramento Kings'i karşı karşıya getiren mücadele sayı savaşına sahne oldu. İki uzatmasonunda konuk ekipKings maçı 176-175 kazanırken, potalara 351 sayı atıldı. Kings ve Clippers'ın düellosu; 1983'te Detroit Pistons'ın, Denver Nuggets'ı üç uzatmada 186-184 yendiği (370 sayı)müsabakanın ardındanNBA'de en çok sayı atılanikinci maç oldu. Ayrıca bu randevu, lig tarihinde iki takımın da 170 ve üstü sayı bulduğu ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Sezonun 34. galibiyetinialan Kings'te Monk45, Fox 42 ve Sabonis 20sayı kaydetti.