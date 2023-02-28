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Giriş Tarihi: 28.2.2023 12:47

Ergin Ataman: Yeni jenerasyonla harika oynadık.

Ergin Ataman: Yeni jenerasyonla harika oynadık.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Engin Ataman, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu son maçında Belçika'yı 82-54 yendikleri maç sonrası açıklamasında, "Milli takımın yeni jenerasyonuyla harika oynadık." dedi.

Ay-yıldızlı ekibin Mons Arena'da Belçika'ya konuk olduğu karşılaşma sonrası Ataman ve milli oyuncu Erkan Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Ataman, "Belçika'daki Türk taraftarlar, ülkemizdeki depremler sonrası burada muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Türkiye'de çok büyük bir afet yaşadık. Ülkemizin psikolojisi hala kötü. Belçika ile birlikte Avrupa'nın tamamı bizi bu zor zamanda destekliyor. Umarım en kısa zamanda bu zor durumdan çıkacağız." diye konuştu.

Maçla ilgili ise Ataman, "Bugün milli takımın yeni jenerasyonuyla harika oynadık. FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdık. Bu FIBA için utanılacak bir durum. Çünkü NBA ve Avrupa Ligi'ndeki basketbolcularımızı oynatamadık." açıklamasını yaptı.

Milli oyuncu Erkan Yılmaz ise "Takım arkadaşlarımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Türkiye'deki deprem nedeniyle ülkemizdeki insanları bir nebze mutlu etmek istedik. Başarabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını daha önce yitiren A Milli Takım, bu sonuçla grubu 4 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada tamamlamış oldu.

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Ergin Ataman: Yeni jenerasyonla harika oynadık.
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