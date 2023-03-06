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Giriş Tarihi: 6.3.2023 14:54

Miami Heat'in 42 yaşındaki kaptanı Haslem, sezon sonunda kariyerini noktalayacak

AA
Miami Heat’in 42 yaşındaki kaptanı Haslem, sezon sonunda kariyerini noktalayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat formasını 2003'ten bu yana giyen 42 yaşındaki takım kaptanı Udonis Haslem, parkelere sezon sonunda veda etme kararı aldı.

Haslem, ABD'de günlük yayınlanan bir gazete olan Miami Herald'a verdiği demeçte, "Bundan sonra ne olursa olsun benim için bu kadar." açıklamasını yaptı.

ABD'li oyuncu, 20 sezon formasını giydiği Miami Heat ile 2006, 2012 ve 2013 yıllarında NBA şampiyonluğu yaşadı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonunda oynayan Haslem, NBA kariyerinin tamamını bir takımla geçiren üçüncü basketbolcu konumunda bulunuyor. Bu listede; Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks-21 sezon) ve Kobe Bryant (Los Angeles Lakers-20 sezon) yer alıyor.

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Miami Heat'in 42 yaşındaki kaptanı Haslem, sezon sonunda kariyerini noktalayacak
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