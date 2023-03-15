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Giriş Tarihi: 15.3.2023 15:18

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde yarın Partizan’ı konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 28 maçta 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Partizan ise oynadığı maçların 15'ini kazanırken, 13'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 82-79 yenilmişti.

AVRUPA'DA 796. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 796. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 795 karşılaşmada 452 galibiyet ve 343 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 548. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 547 mücadelenin 295'ini kazandı, 252'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek
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