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Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:51 Son Güncelleme: 5.4.2023 10:54

Lisansı iptal edilen hakeme af çıktı! Ceza indirimi geldi...

Lisansı iptal edilen hakeme af çıktı! Ceza indirimi geldi...

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçınta verdiği tartışmalı kararlar sonrası hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etmişti. Kartal için yeni bir gelişme yaşandı. Tahkim Kurulu, hakemlik kariyerini sona erdiren TBF Disiplin Kurulu'nun verdiği 1 yıl, 4 aylık ceza kararını bozdu ve bunu 4 aya indirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçı sonrası Özellikle Bursa cephesinin büyük tepki gösterdiği hakem Erşan Kartal, mücadelede yaptığı hareketler sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan ceza aldığı ve hakemliği bitirilmişti.

TBF LİSANSINI İPTAL ETTİ
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a 1 yıl 4 ay hak mahrumiyet cezası verdi ve lisansını iptal etti. Yönetmeliklere göre 6 ay veya daha fazla ceza alanların hakemlik yapma hakları elinden alınıyor.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Erşan Kartal, Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçından sonra hakemlerin süreyi başlatmak için kullandıkları aygıtı fırlatıp kırılmasına neden olmuş, bazı maçlardaki kararları itirazlara neden olmuştu.

ÜST ÜSTE 2 HAFTA MAÇ ALAMADI
Öte yandan Bursaspor koçu Dusan Alimpijevic'i mücadeleden diskalifiye etmişti. Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçı sonrasında Erşan Kartal'a üst üste 2 hafta maç verilmedi.

CEZA SÜRESİ İNDİ
Milliyet'te yer alan habere göre; basketbol hakemi Erşan Kartal'a ceza indirimi geldi. Tahkim Kurulu, hakemlik kariyerini sona erdiren TBF Disiplin Kurulu'nun verdiği 1 yıl, 4 aylık ceza kararını bozdu ve bunu 4 aya indirdi. Ceza süresi 6 ayı aşmayan Kartal'ın hakemlik yapmaya devam edebileceği belirtildi.

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Lisansı iptal edilen hakeme af çıktı! Ceza indirimi geldi...
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