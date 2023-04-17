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Giriş Tarihi: 17.4.2023 11:29

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Euroleague mutluluğu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Euroleague mutluluğu!

Euroleague'de kadınlar finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 99-60 kazanan Fenebahçe şampiyon olurken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding'e kupasını FIBA Başkanı Turgay Demirel takdim etti. Kupa kaptan Olcay Çakır'ın elinde yükselirken bütün takım şampiyonluk sevincini birlikte yaşadı.

ALİ KOÇ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı. Başkanlığı döneminde ilk kez EuroLeague'de bir kupa kazanmanın mutluluğunu yaşayan Ali Koç, kupanın takımın hakkı olduğunu söyleyerek seremoniye katılmak istemedi. Sonrasında kaptan Olcay Çakır Turgut'un ricasını kırmayan Ali Koç, takımın yanına gelerek kupayı öptü.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Euroleague mutluluğu!
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